Главное о коронавирусе на 31 декабря: антиковидные правила для туристов из Китая, испытания «Конвасэл»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Почти 8,2 млн тестов на COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 66 человек. Всего на 31 декабря в республике зарегистрировано 193 277 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 190 524 человека, за минувшие сутки — 108. Всего скончались 2 009 татарстанцев, последний раз о смерти от коронавируса сообщалось 26 декабря — умер один человек. Госпитализировали за сутки 23 человек.



В Татарстана проведено более 8,18 миллиона лабораторных исследования на наличие COVID-19, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ. Охват тестированием за последние семь дней в показателях на 100 тысяч населения составил 180,05.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Все татарстанские лаборатории, в которых проводят диагностику COVID-19, в полном объеме обеспечены тест-системами и расходным материалом, заверили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

В этом месяце в Татарстане выявили два случая смерти от коронавируса. О них оперштаб сообщал утром 14 и 26 декабря.

Общения с президентом России, как до пандемии, не будет

За последние сутки в России выявили 5 527 случаев коронавируса, выздоровели 7 515 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 798 509, а выздоровевших — до 21 207 802. Госпитализировали за сутки 831 человека. Умерли за сутки 58 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 393 712 человек.



Российская вакцина от коронавируса «Конвасэл» прошла очередной этап испытаний на лицах старше 60 лет. Она показала эффективность. Стойкий иммунитет дает уже первая доза вакцины, утверждает руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

В обозримой перспективе общение президента России Владимира Путина со СМИ вряд ли будет «совсем таким же, как оно было до пандемии», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Меры предосторожности принимают, так как происходят «достаточно сильные эпидемиологические волны», а вирус продолжает мутировать.

Фото: kremlin.ru

ВОЗ просит Китай регулярно обмениваться данными о ситуации с COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 660 172 377 раз, 6 689 522 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (100 743 442). На второй строчке — Индия (44 679 608), на третьей — Франция (39 498 188), на четвертой — Германия (37 369 865), на пятой — Бразилия (36 331 281).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 092 661). За ними следуют Бразилия (693 853), Индия (530 702), Россия (385 732, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 099).



За время пандемии сделано 13 161 482 534 инъекции вакцины против коронавируса.

Евросоюз из-за ситуации с коронавирусом в КНР намерен ввести общие правила для прибывающих из Китая и отправляющихся туда. Их планируют распространить на сотрудников авиакомпаний и аэропортов.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

ВОЗ попросила высокопоставленных сотрудников Национальной комиссии здравоохранения и Национального управления по профилактике и контролю заболеваний КНР регулярно обмениваться данными о ситуации с COVID-19. В организации также обратили внимание на необходимость своевременной публикации информации для формулирования точных оценок риска.

Власти Великобритании обязали туристов из Китая предоставлять отрицательный результаты теста на COVID-19 при прибытии в страну. Тест должен быть сделан не ранее, чем за два дня до вылета. «Временная мера предосторожности» начнет действовать с 5 января.

По данным СМИ, дополнительные антиковидные меры для туристов из Китая с 1 января введен и Франция. Приезжающие должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавируса, полученные менее чем за 48 часов до вылета.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Аналогичное требование для туристов из Китая вводит Израиль. Результаты тестов на коронавирус у них будут требовать на борту самолета. Введение такой меры власти Израиля объяснили вспышкой COVID-19 в КНР.

Тем временем Китай готов постепенно восстанавливать нормальное трансграничное сообщение с Россией, а также другими странами. Председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание, что в его стране оптимизировали меры профилактики и борьбы с коронавирусом.

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Татьяна Демина