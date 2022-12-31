В Россию из украинского плена вернулись 82 военнослужащих

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Из украинского плена в Россию по итогам переговоров возвращены 82 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны страны.

Как рассказали в военном ведомстве, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

— Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, — подчеркнули в министерстве.

Фото: pxhere.com

В начале этого месяца из украинского плена были освобождены сначала 50, а потом и 60 российских военнослужащих. В конце ноября на родину также были возвращены 50 военных. В начале того же месяца из киевского плена вернулись 107 российских бойцов.



Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной проходил 17 октября. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 110 человек. С российской стороны были переданы 108 женщин, служащих в ВСУ. Еще две добровольно отказались возвращаться, пожелав остаться в России.



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Максим Кокунин