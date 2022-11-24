В Россию из украинского плена вернулись 50 военнослужащих

Сегодня в Россию в результате переговорного процесса с подконтрольных Украине территорий из плена вернулись 50 российских военных. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В военном ведомстве уточнили, что освобожденных бойцов доставят на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях министерства.

В настоящее время всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Фото: скриншот видео Минобороны России

В начале ноября из киевского плена были возвращены 107 российских военных, которым в грозила смертельная опасность.



Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной проходил 17 октября. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 110 человек. С российской стороны были переданы 108 служащих в ВСУ женщин. Еще две добровольно отказались возвращаться, пожелав остаться в России.

Еще неделей ранее на родину после переговоров были возвращены 20 российских военных.



В конце сентября из украинского плена освободили политика Виктора Медведчука. При обмене пленными Киеву передали 215 человек, в том числе представителей нацбатальонов.

В том же месяце российское военное ведомство сообщало, что в Россию с Украины вернулись 55 военнопленных, в том числе из ДНР и ЛНР.



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Максим Кокунин