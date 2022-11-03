Из украинского плена в Россию вернулись 107 военнослужащих

В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 107 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

Уточняется, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На прошлой неделе глава Донецкой республики Денис Пушилин сообщил, что Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле «50 на 50».



— Украине отдаем в основном вэсэушников. Свободу получают наши 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики. Ждем ребят дома, — говорится в сообщении.

Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной проходил 17 октября. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 110 человек. С российской стороны были переданы 108 служащих в ВСУ женщин. Еще две добровольно отказались возвращаться, пожелав остаться в России.

Еще неделей ранее на родину после переговоров были возвращены 20 российских военных.



В конце сентября из украинского плена освободили политика Виктора Медведчука. При обмене пленными Киеву передали 215 человек, в том числе представителей нацбатальонов.

В том же месяце российское военное ведомство сообщало, что в Россию с Украины вернулись 55 военнопленных, в том числе из ДНР и ЛНР.



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Максим Кокунин