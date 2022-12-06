Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 60 военнослужащих

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Из украинского плена в Россию по итогам переговоров вернулись 60 военнослужащих. Об этом рассказали в Министерстве обороны страны.

Военнослужащих на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Москву. Их направят на лечение и реабилитацию в медучреждения Минобороны страны. Всем освобожденным из плена уже оказывается помощь специалистов, а том числе психологов.

Также об обмене военнопленными сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Подробностей он не привел.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, 1 декабря Минобороны России сообщало о возвращении 50 российских военных. Их также доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации.



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Айрат Назипов