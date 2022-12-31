За ночь с улиц Казани вывезли более 9 тысяч тонн снега

За минувшие сутки с улиц Казани вывезли 9,1 тысячи тонн снега. 5,5 тысячи из них отправили на снегоплавильные пункты, еще 3,6 тысячи — на сухие свалки. Об этом сообщает мэрия города.

В уборке дорог были задействованы 686 дорожных рабочих и 659 единиц техники, включая 82 комбинированные дорожные машины, 115 тракторных щеток, 186 самосвалов, 170 погрузчиков.

Всего с начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли 405 тысяч тонн снега.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С сегодняшнего дня в Татарстане ухудшится погода — ожидаются «значительные осадки», метели с существенным ухудшением видимости, сильный ветер, снежные заносы и каша на дорогах. С 31 декабря по 2 января может выпасть больше половины месячной нормы.

Напомним, «Реальное время» писало, как работает общественный транспорт Казани в новогодние каникулы. Городской наземный пассажирский транспорт (автобусы, троллейбусы и трамваи) выйдет по графику выходного дня. Со 2 по 8 января он будет возить пассажиров с 05:30 до 23:30. А метрополитен работает с 31 по 8 января с 06:00 до 00:00.

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Айрат Назипов