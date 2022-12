Bloomberg: Маск — первый в истории человек, потерявший $200 млрд

С конца 2021 года состояние американского бизнесмена Илона Маска уменьшилось более чем на 200 млрд долларов — это рекордная сумма, которую человек терял за всю историю. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Состояние Маска резко упало до 137 миллиардов долларов после того, как акции Tesla упали в последние недели, включая падение на 11% во вторник, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.



В ноябре 2021 состояние бизнесмена оценивалось в 340 миллиардов долларов, и он оставался самым богатым человеком в мире, пока в этом месяце его не обогнал Бернар Арно, французский магнат, стоящий за лидером по производству предметов роскоши LVMH.

Веха с круглым числом отражает то, насколько высоко Маск взлетел во время скачка цен на активы в эпоху пандемии легких денег. Tesla впервые превысила рыночную капитализацию в 1 триллион долларов в октябре 2021 года, присоединившись к таким вездесущим технологическим компаниям, как Apple Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc. и материнской компании Google Alphabet Inc.

Тем временем, пока давление на Tesla усилилось, бизнесмен был занят Twitter, который он приобрел в конце октября за 44 миллиарда долларов.



Бизнесмен в первую очередь привнесет в Twitter новый набор ценностей. Например, в последние годы социальная сеть вела достаточно жесткую политику в отношении издевательств, оскорблений и дискриминации, Илон Маск заявил, что ослабит ограничения на контент, а также отменит блокировку аккаунтов.

