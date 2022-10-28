Twitter сформирует совет по модерации контента

В социальной сети Twitter появится совет, который займется модерацией контента. Об этом в пятницу сообщил Илон Маск, приобретший соцсеть.



— До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений касательно контента или восстановлений [заблокированных] аккаунтов, — написал бизнесмен на своей странице в соцсети.

Маск упомянул, что Совет будет сформирован с учетом разных точек зрения, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Сегодня американский предприниматель Илон Маск стал руководителем компании Twitter. Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

Вечером компания Kingdom Holding Company (KHC), принадлежащая саудовскому принцу Аль-Валиду бен Талалу, объявила о передаче прав собственности на акции Twitter Илону Маску.

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Маргарита Головатенко