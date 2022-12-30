Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в 2021 году с 4,7 до 5,6%

Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ в 2021 году — до 5,6 с 4,7%, сохранив оценку снижения экономики в 2020 году на уровне 2,7%, передает «Интерфакс».

— Росстат представляет третью оценку ВВП за 2021 год и пятую за 2020 год. ВВП за 2021 год составил 135 трлн 295 млрд руб., индекс физического объема относительно 2020 года — 105,6%, индекс-дефлятор — 119,0%. ВВП за 2020 год составил 107 трлн 658,2 млрд руб., индекс физического объема относительно 2019 года — 97,3%, индекс — дефлятор — 100,9%, — сказано в сообщении Росстата.

Отметим, что первая оценка динамики ВВП за текущий год будет опубликована службой только в середине февраля 2023 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о снижении ВВП за 11 месяцев почти на 2%.



Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что снижение ВВП по итогам года составит 2,5%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова