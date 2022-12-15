Владимир Путин заявил, что снижение ВВП по итогам года составит 2,5%

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что снижение ВВП по итогам года составит 2,5%.

— По итогам года прогнозируется снижение ВВП, — действительно, снижение, я уже об этом и публично говорил, — примерно на 2,5%. Я, правда, недавно сказал 2,9, но последние прогнозы говорят о том, что будет еще поменьше — 2,5%. Да, это, конечно, тоже спад, но это не тот крах в 20%, который предрекали многие западные и, честно говоря, отчасти и некоторые наши эксперты в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной. Более того, уже в третьем квартале экономическая динамика продемонстрировала небольшой рост после минимальных значений второго квартала, — сказал он.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин