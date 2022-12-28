Михаил Мишустин: снижение ВВП составило около 2%

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о снижении ВВП за 11 месяцев почти на 2%. Об этом он сказал на заседании правительства РФ.

— Негативные прогнозы многих экспертов и аналитиков не сбылись, — сказал он.

На заседании планируется рассмотреть вопросы, связанные со стратегией развития металлургической промышленности России на период до 2030 года, стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года.

Кроме того, там обсудят вопросы о проекте федерального закона «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что две недели назад президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что снижение ВВП по итогам года составит 2,5%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов