Курс евро превысил 77 рублей

Сегодня, 30 декабря, на торгах Московской биржи курс евро вырос до 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

При этом доллар дешевеет по отношению к российской валюте. Он торгуется в пределах 71 рубля.

Напомним, в начале недели курс евро достиг 76 рублей, а американская валюта торговалась на том же уровне, как и сегодня. Его можно было купить за 71 рубль.

Российский аналитик Георгий Ващенко назвал причину роста европейской валюты и дал прогноз о ее дальнейшей судьбе.



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Айрат Назипов