В России продлили порядок эксплуатации иностранных самолетов перевозчиками

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российские авиаперевозчики смогут продолжить эксплуатацию самолетов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний. Порядок дальнейшей эксплуатации самолетов продлили на два года, сообщает пресс-служба кабмина.

Решение позволит авиакомпаниям в дальнейшем сохранить парк воздушных судов и обеспечить достаточный объем пассажирских авиаперевозок.

— Действующие нормы предполагают, что отечественные авиакомпании смогут, как и в 2022 году, в течение пяти дней регистрировать права собственности на эксплуатируемые иностранные самолеты и вносить их в госреестр, — указано в сообщении правительства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Также документ предусматривает возможность выдачи им отечественных сертификатов летной годности.

В апреле Путин подписал указ, согласно которому российские фирмы смогут платить за лизинг и покупку самолетов у иностранных компаний из недружественных стран в рублях. Деньги должны переводиться на счета, открытые в банках России.

В Росавиации заявляли, что перерегистрация самолетов в госреестре российских авиалайнеров не понижает уровень безопасности полетов.

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Маргарита Головатенко