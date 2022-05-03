Росавиация: перерегистрация самолетов в госреестре России не влияет на уровень безопасности полетов

Фото: Максим Платонов

Перерегистрация самолетов в госреестре российских авиалайнеров не понижает уровень безопасности полетов. Он находится на постоянном контроле авиационных властей страны, заявили в Росавиации.

— Европарламенту следует содействовать исполнению положений контрактов лизинга воздушных судов российских авиакомпаний и не поддерживать незаконных санкционных мер в нарушение международного права и Чикагской конвенции, — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Фото: Максим Платонов

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Также документ предусматривает возможность выдачи им отечественных сертификатов летной годности.

В прошлом месяце Путин подписал указ, согласно которому российские фирмы смогут платить за лизинг и покупку самолетов у иностранных компаний из недружественных стран в рублях. Деньги должны переводиться на счета, открытые в банках России.

Диана Жиленкова