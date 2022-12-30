В Татарстане за сутки подтвердились 70 новых случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 23 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 30 ноября в Татарстане зарегистрировано 193 211 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 190 416 человек, в том числе 120 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 009 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко