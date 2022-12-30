Главное о коронавирусе на 30 декабря: COVID-19 выходит из-под контроля в КНР, Европа против китайцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые случаи заражения коронавирусом в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 70 человек. Всего на 30 декабря в республике зарегистрировано 193 211 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 190 416 человек, за минувшие сутки — 120. Всего скончались 2 009 татарстанцев, последний раз о смерти от коронавируса сообщалось 26 декабря — умер один человек. Госпитализировали 25 человек.



По данным на 29 декабря, в Татарстане коронавирус был выявлен у 72 человек. Всего в республике было зарегистрирован 193 141 случай COVID-19. Кроме того, 138 человек выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 190 296 выздоровевших пациента). Число летальных исходов достигло уровня в 2 009 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 26 декабря — умер один человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России проведут клинические испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа

За последние сутки в России выявили 5 810 случаев коронавируса, выздоровели 7 695 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 792 982, а выздоровевших — до 21 200 287. Госпитализировали за сутки 956 человек. Умерли за сутки 50 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 393 604 человека.



Фармхолдинг «Нацимбио» (входит в «Ростех») и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) намерены провести клинические испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа. Также ученые договорились производить данное лекарство. Сообщается, что в состав вакцины будут входить компоненты для защиты от четырех сезонных штаммов вируса гриппа и коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Австрия призвала ввести тесты на COVID-19 для граждан из КНР

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 мск заразились 659 567 564 раза, 6 687 189 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (100 706 571). На второй строчке — Индия (44 679 382), на третьей — Франция (39 474 380), на четвертой — Германия (37 345 969), на пятой — Бразилия (36 302 415).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 092 456). За ними следуют Бразилия (693 734), Индия (530 699), Россия (385 682, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 099).



За время пандемии было сделано 13 158 407 739 инъекций вакцины против коронавируса.

Южная Корея будет проверять на COVID-19 граждан, прибывших из Китая. Согласно правилам инициативы, путешественники должны будут предоставить результаты тестирования на коронавирус до и после прибытия на территорию Южной Кореи. Премьер-министр страны Хан Док Су заявил, что такие меры примут с тем, чтобы не допустить распространение вируса на территории Южной Кореи.

В Великобритании изучают вопрос об ужесточении правил въезда на территорию страны граждан из КНР. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, в правительстве знают про принятые США и Индией меры в этом вопросе. При этом вопрос об ужесточении правил в государстве пока изучают.

В комитете Евросоюза (ЕС) по профилактике и предотвращению заболеваний назвали нецелесообразной идею о введении обязательного тестирования для граждан, приезжающих из Китая. В комитете также заявили, что страны ЕС показывают относительно высокий уровень вакцинации от COVID-19 и коллективный иммунитет от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

Австрийская оппозиция призвала незамедлительно ввести обязательные тесты на COVID-19 для каждого гражданина, прибывшего из КНР. Представитель оппозиционной социал-демократической партии Австрии Кристиан Дойл заявил, что ситуация с коронавирусом в Китае выходит из-под контроля. В связи с этим правительство должно не только ввести тесты на COVID-19, но и согласовать данную меру с другими странами Европы, считает Дойл.

В Марокко продлили режим чрезвычайного санитарного положения. Ранее введенный 20 марта 2020 года с целью противодействия распространению коронавируса, теперь он будет продлен до 31 января 2023-го. По словам властей королевства, данная мера нужна для того, чтобы пресечь распространение пандемии COVID-19.

Испанский вирусолог, директор лаборатории коронавируса Национального центра биотехнологии Луис Энхуанес заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Китае скажется на остальном мире и вызывает беспокойство. Специалист также выразил уверенность, что в будущем появится намного больше мутаций и форм коронавируса. При этом Энхуанес отметил, что мир «намного лучше подготовлен» к такому варианту развития событий благодаря наличию вакцин.

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что тест на COVID-19 для прибывающих из КНР необходимо ввести на территории всех стран Евросоюза. Однако она подчеркнула, что в Италии данная мера будет действовать только в отношении прямых рейсов. Помимо этого, Мелони призвала выяснить, какие именно штаммы COVID-19 привели к случаям заражения в Италии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что готов потратить средства Евросоюза (ЕС) на нужды польской армии. Ранее ЕС выделил их с целью восстановления после пандемии коронавируса. Свои слова Моравецкий аргументировал событиями на востоке от Польши, заявив, что там разыгрывается настоящий конфликт.

Антон Гаврилов