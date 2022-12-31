Казанцы в декабре стали на 88% чаще ходить в баню

В декабре 2022 года спрос на бани среди казанцев вырос на 88%, а по всей стране на 61%. К таким выводам пришли эксперты платформы «Авито Услуги» в результате своего исследования.

Аналитики выяснили, что средняя стоимость аренды бани в Казани составила 1100 рублей в час. Однако конечная стоимость услуги определяется исходя из следующих факторов: время аренды, день недели, количество человек, какие-либо дополнительные опции.

Также исследование показало, что в декабре нынешнего года среди казанцев на 91% вырос спрос на спа-процедуры. По России данный показатель увеличился на 62% по сравнению с 2021 годом. Средняя стоимость за услугу составила 990 рублей. На 45% выросло за декабрь в Казани также число объявлений об аренде сауны. Спрос на данную услугу среди казанцев увеличился на 26%, в России — на 26%.



Напомним, что 3 февраля «Реальное время» рассказало, как правильно обшить баню.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов