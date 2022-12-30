В Татарстане утвердили порядок защиты жителей от бездомных животных

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

В Татарстане утвердили порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью жителей, такое постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Согласно документу, на территории региона будут предприниматься меры для снижения риска причинения вреда бездомными животными. В них входят мониторинг популяции бездомных животных, отлов и помещение их в приют и другие профилактические мероприятия.

При проведении профилактики жителей должны информировать о запрете самостоятельного отлова животных, их кормления в общественных местах, на объектах социальной инфраструктуры и в заведениях общественного питания. Не допускается жестокое обращение с животными и провоцирующее агрессивное поведение.

Постановление вступит в силу 1 марта 2023 года.

На бездомных собак в 2023 году бюджет Казани потратит почти вдвое больше, чем в 2020-м — почти 31 млн рублей. Таким образом, один месяц обойдется муниципальному бюджету в среднем в 2,58 миллиона, а один день — почти в 85 тысяч. О том, на что пойдет 31 миллион рублей Казани, полтора года назад решившей стать городом, где не будет бродячих животных, — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко