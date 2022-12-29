В новом «Доме без боли» закончились наружные работы — видео

Фото: скриншот видео ТНВ

В Казани на улице Батталовых закончились наружные работы нового хосписа площадью 8,5 тыс. кв. метров. Строители уже закончили все наружные работы — провели газ, воду, канализацию. Уже начались внутренние наружные работы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сейчас в каждом уголке объекта работа прямо-таки кипит — в будущих палатах уже стягивают пол, готовятся кабинеты для медперсонала. На объекте работают порядка 30-ти строителей.

— В январе мы уже начнем внутреннюю работу по электрике, — сказал Владимир Вавилов — председатель правления благотворительного фонда им. А. Вавиловой.

В новом хосписе будут два блока — для онкобольных и отделение сестринского ухода для одиноких пожилых. У пациентов появится и свой зимний сад.

— Республике будет подарок такой, для пациентов, для жителей республики, которые в этом нуждаются, особенно тяжелобольные. Это будет, во-первых — хоспис, во-вторых - отделения сестринского ухода, в третьих — учебные классы, где будут обучать как студентов, так и врачи будут проходить практику, — сообщил Вавилов.

Открытие «дома без боли» ждут около 25 тысяч человек, новое здание будет больше первого в пять раз на 60 койка-мест. По необходимости хоспис может вместить до 200 человек. Такой социальный проект реализуется полностью на пожертвования — для завершения строительства нужно еще 400 млн рублей.

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Илина Хакимова