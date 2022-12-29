В этом году казанцы начали планировать новогодние путешествия за 48 дней

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 48 дней до праздника казанцы в этом году стали готовиться к новогодним путешествиям. Это на 17 дней раньше, чем год назад. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс путешествия».

Так, Казань попала в рейтинг городов-миллионников, где жители позже других вспомнили о новогодних путешествиях и заняла в нем первое место. Уфимцы начали планировать поездки за 50 дней, волгоградцы — за 52 дня. Санкт-Петербург и Екатеринбург разделили четвертое место — горизонт планирования составил 53 дня.

Среди жителей городов-миллионников раньше всех забронировали билеты и отели в этом году омичи — за 61 день до праздника, чуть позже — нижегородцы (58 дней) и новосибирцы (56 дней). Москвичи, самарцы и челябинцы планировали свои поездки за 54 дня.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Горизонт планирования путешествий жителей Приволжского федерального округа составил 52 дня. Относительно прошлого года он увеличился на 20 дней.

Всего в новогодние путешествия туроператоры отправят около 630 тысяч россиян. Это на 10—15% больше, чем в 2021 году. Так, чаще всего в столицу Татарстана прибывают из Москвы. Также большое количество туристов едет в Казань из Санкт-Петербурга.

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Елизавета Пуншева