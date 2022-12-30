В Татарстане на поддержку волонтерского движения в сфере туризма в 2023 году выделят 3,4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», Госкомитет Татарстана по туризму направит из республиканского бюджета 3,4 млн рублей на поддержание работы волонтеров в 2023 году, а также на организацию их подготовки по основам обслуживания туристов. В перечень мероприятий, направленных на достижение этих целей, войдут различные проекты и акции, в том числе и профильная образовательная смена.

В рамках поддержки развития волонтерского движения в сфере туризма исполнителю предстоит проводить еженедельные собрания, на которых должны присутствовать не менее 20 добровольцев.

Кроме того, ему необходимо организовать девять мероприятий по привлечению потенциальных туристских волонтеров в профильных учебных заведениях Казани. Вместе с этим подрядчик будет вести, развивать и продвигать сообщества туристских волонтеров в социальных сетях, а именно в сети «ВКонтакте».

Далее он должен обеспечить участие набранных волонтеров в форумах, конференциях, спортивных соревнованиях и выставках, проводимых на территории республики (не менее 2 мероприятий в месяц). Перед этим исполнитель выдаст каждому из добровольцев специальный мерч: летняя куртка-ветровка и нагрудный металлический значок. Для слаженной работы будет создан административная группа из шести человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Одним из главных волонтерских событий в 2023 году станет проект «Гостеприимная Казань». Акция будет проводится на улицах города с 1 июня по 31 августа и иметь три места дислокации: ул. Баумана, 86 (вблизи часов), площадь 1 Мая, площадь перед театром им. Г. Камала. Количество волонтеров, задействованных в этом мероприятии, должно составить 120 человек. Участникам выдадут специальную форму: панамку, футболку и свитшот. В течение лета они будут организовывать и проводить экскурсии для гостей столицы Татарстана и рассказывать о ее достопримечательностях.

Также в целях развития волонтерского движения в сфере туризма и гостеприимства в течение 5 дней для не менее 80 волонтеров пройдет профильно-образовательная смена. Исполнитель обеспечивает подбор участников из числа действующих студентов-волонтеров по специальностям «туризм», «сервис», «гостиничное дело».

Каждый день на протяжении четырех часов перед волонтерами будут выступать спикеры из числа руководителей общественных деятелей, топ-менеджеры, представители органов государственной службы. Участники также будут обеспечены мерчем: толстовка с капюшоном, футболка, брюки, холщевая сумка, блокнот и шариковая ручка.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, как рассказала директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, в этом году на развитие туризма в столице Татарстана было потрачено 14 миллионов рублей.



— Эта сумма включает и проведение наших ежегодных событийных мероприятий, и изготовление сувенирной продукции, и продвижение туристического потенциала, — уточнила она.

В первом полугодии текущего года Казань посетили 2 251 600 человек, в то время как Самару — 529 тысяч человек, а Москву — 9 миллионов. В прошлом году в городе побывали 3 миллиона туристов. Чаще всего, по данным туроператоров, Казань посещают гости из Москвы, Ярославля, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и ряда других городов.



Напомним, за январь — октябрь 2022 года Татарстан посетили 3,36 миллиона человек. Из них почти 207,3 тысячи побывали в республике в первый месяц года. На услуги по обеспечению деятельности туристско-информационных пунктов в республике потратили почти 3,86 миллиона рублей.



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Максим Кокунин