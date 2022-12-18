Татарстан за 10 месяцев посетили 3,36 миллиона туристов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь — октябрь 2022 года Татарстан посетили 3,36 миллиона человек, выяснило «Реальное время». Из них почти 207,3 тысячи побывали в республике в первый месяц года.

По количеству туристов Татарстана по итогам января — октября занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Для сравнения, Нижегородскую область, которая находится на 2-й строчке, за этот период посетили 1,8 миллиона путешественников.

Минимальное количество туристов за 10 месяцев среди регионов ПФО зафиксировали в Мордовии. Ее посетили 169 548 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Напомним, в Татарстане в прошлом году побывали 3,3 млн туристов. Это на 8% меньше, чем в допандемийном 2019 году.



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Татьяна Демина