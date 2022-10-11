Обеспечение работы туристско-информационных пунктов в Татарстане обошлось бюджету в 3,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На услуги по обеспечению деятельности туристско-информационных пунктов в Татарстане потратили почти 3,86 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Такая сумма рассчитана на 2022 год.

Контракт на услугу Госкомитет Татарстана по туризму заключил с ООО «Туристско-информационный центр» по начально объявленной цене. Компания была единственной, кто заявился на участие в тендере.

Часть суммы, 1,77 миллиона рублей, вложена в предоставление информационно-справочных ресурсов для обеспечения деятельности стоек в туристско-информационном пункте. За эти средства подрядчик обязался предоставить несколько брошюр: «Туристская карта РТ», «Туристская карта Казани», «Туристская карта Великого Болгара», «Туристская карта острова-града Свияжска» и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще 1,75 миллиона рублей вложили в услуги по справочно-информационному обслуживанию, оказанию консультативной помощи туристам в туристско-информационных пунктах. Подрядчик должен был обеспечить ежедневное личное присутствие с 10.00 до 19.00 одного консультанта, который бы предоставлял информацию об исторических и памятных местах Казани и Татарстана, о расположении улиц, а также об адресах, телефонах и времени работы организаций города, в том числе о компаниях, оказывающих туристские, транспортные и экскурсионные услуги.

Кроме того, 555,3 тысячи рублей вложили в оформление помещений, техническое обеспечение работы и эксплуатации туристско-информационных пунктов. Почти 292 тысячи направили на оформление и изготовление информационно-справочных стоек.

«Реальное время» писало, что Госкомитет Татарстана по туризму ищет подрядчика, который проведет рекламную кампанию по продвижению туристских возможностей республики. Постеры разместят в двухэтажных поездах, прибывающих из Москвы в Казань. За работу готовы заплатить более 2,1 миллиона рублей.



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Татьяна Демина