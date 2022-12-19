Казань за год потратила на развитие туризма 14 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году на развитие туризма в Казани потратили 14 миллионов рублей. Об этом сообщила директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова на XIX сессии Казгордумы IV созыва.



— Эта сумма включает и проведение наших ежегодных событийных мероприятий, и изготовление сувенирной продукции, и продвижение туристического потенциала, — уточнила она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дарья Санникова также сообщила, что за первое полугодие 2022 года Казань посетили 2 251 600 человек, в то время как Самару — 529 тысяч человек, а Москву — 9 миллионов. В прошлом году в столице Татарстана побывали 3 миллиона туристов.



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Татьяна Демина