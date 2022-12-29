В минувшие сутки с улиц Казани вывезли более 10 тысяч тонн снега

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С улиц Казани за сутки вывезли 10,4 тыс.и тонн снега. Семь тыс. из них отправили на снегоплавильные пункты, еще 3,4 тыс. тонн — на сухие свалки, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.



В уборке задействовали 678 дорожных рабочих и 669 единиц техники, включая 89 комбинированных дорожных машин, 93 тракторные щетки, 210 самосвалов и 156 погрузчиков.

С начала зимы с улиц татарстанской столицы вывезли 386 тыс. тонн снега. 251 тыс. тонны отправили на снегоплавильные пункты, еще 135 тыс. тонн — на сухие свалки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Декабрь выдался сложным для дорожных служб и управляющих компаний Казани — в этом месяце в городе выпало 130% месячной нормы осадков. Качество уборки улично-дорожной сети города в декабре мэр города Ильсур Метшин оценил на «тройку». Меньше всего проблем, по его словам, с дорогами первой и второй категории.

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Маргарита Головатенко