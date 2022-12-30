Зарплата водителя-курьера в Казани может достигать 105 тысяч рублей в месяц

Максимальная зарплата водителя-курьера в Казани составляет 105 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса SuperJob.

По городу заработная плата на этой должности варьируется от 30 до 105 тысяч рублей. В среднем водители-курьеры получают 55 тысяч рублей.

Зарабатывать от 30 до 37 тысяч рублей может сотрудник с водительскими правами категории «В» и стажем вождения от одного года. Наличие собственного автомобиля станет преимуществом.

Для более высокой зарплаты, 37—45 тысяч рублей, соискателю необходимы водительская медицинская справка, навыки работы с кассовым терминалом, знание правил оформления нужных документаций, стаж вождения от трех лет и полгода опыта работы на такой должности.

Фото: realnoevremya.ru

От 45 до 67 тысяч рублей предлагают водителям со знанием делового этикета. Кроме того, опыт работы должен составлять не менее одного года.

Курьерам с опытом работы до двух лет и навыком доставки большого количества посылок готовы платить больше всего — 67—105 тысяч рублей.

Мужчина в возрасте около 37 лет — средний портрет соискателя в Казани. У 66% из них среднее образование, 96% на момент размещения резюме не имеют работы.

В Казани число вакансий для курьеров за этот год выросло в 15 раз. Более 70% вакансий — это пешие курьеры. При этом соискательская активность увеличилась на 7%.



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Елизавета Пуншева