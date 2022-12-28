В Казани в среду днем наблюдаются 7-балльные пробки

Фото: скриншот/«Яндекс.Карты»

В Казани днем, 28 декабря, пробки достигли 7 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В городе наблюдается несколько аварий: на Кремлевском мосту рядом с пересечением с ул. Ташаяк, на перекрестке ул. Айвазовского и ул. Волкова, на Сибирском тракте. Еще два ДТП на ул. Фатыха Амирхана — рядом с пересечением с ул. Лаврентьева и с ул. Маршала Чуйкова. Несколько сообщений об авариях поступило с трассы М-7 рядом с СНТ «Смородинка» — там пробка растянулась более чем на 2 км. Движение на участках с ДТП затруднено.

Центр города стоит: пробки наблюдаются на ул. Ташаяк, ул. Бурхана Шахиди, ул. Московской, ул. Лево-Булачной, ул. Астрономической, ул. Пушкина, ул. Островского, ул. Татарстан, ул. Габдуллы Тукая, ул. Марселя Салимжанова.

Затруднено движение на ул. Лебедева, ул. Родины, ул. Гвардейской, ул. Аделя Кутуя, ул. Патриса Лумумбы, ул. Ершова, ул. Халитова, пр. Ямашева, ул. Гаврилова.

Согласно прогнозу сервиса, 7-балльные пробки будут держаться до 17 часов, затем дорожная ситуация станет напряженнее: ближе к 18 часам пробки могут достичь 9 баллов.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Аналогичная ситуация наблюдалась на дорогах города во вторник, 27 декабря. К вечеру на казанских дорогах образовались 9-балльные пробки.

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Маргарита Головатенко