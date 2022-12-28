Пробки на казанских дорогах достигли 8 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Вечером в среду, 28 декабря, на дорогах Казани образовались пробки. По состоянию на 18.00 они достигли 8 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Особые трудности испытывают водители, которые двигаются по Горьковскому шоссе. На этом участке дороги движение затруднено в обе стороны. Также серьезные заторы наблюдаются на улицах Декабристов, Тэцевской, Копылова, Ленинградской, Воровского, Аграрной, Ершова, Аделя Кутуя, Гвардейской, Родины, Габишева и Баки Урманче.

Традиционно пробки наблюдаются и в центре города. Там стоят улицы: Татарстан, Лево-Булачная, Право-Булачная, Пушкина, Университетская, Московская, Галиаскара Камала, Чернышевского, Лобачевского, Астрономическая, Салимжанова и Островского. Также заторы образовались в Щербаковском переулке и на Кремлевской дамбе.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Отметим, что сегодня днем пробки достигли 7 баллов. Сервис прогнозировал, что к 18.00 на дорогах будет 9 баллов.

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Айрат Назипов