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«Нефтехимик» всухую победил «Сочи»

21:51, 28.12.2022
«Нефтехимик» всухую победил «Сочи»
Фото: ХК "Нефтехимик"

«Нефтехимик» на выезде одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.

«Сочи» с 18 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции. «Нетфехимик» с 41 очком — на 10-й строчке Востока.

Отметим, что в составе нижнекамского клуба забили Вячеслав Лещенко, Андрей Чивилев, Андрей Белозеров и Илья Федотов.

Фото: ХК «Нефтехимик»

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Сочи» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 30 декабря.

На прошлой неделе «Нефтехимик» проиграл «Куньлуню» второй раз подряд. Матч Фонбет чемпионата КХЛ на стадионе «Нефтехим Арена» в Нижнекамске завершился победой гостей по буллитам — 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

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Илина Хакимова
СпортХоккей Татарстан

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