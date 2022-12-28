«Нефтехимик» всухую победил «Сочи»
«Нефтехимик» на выезде одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.
«Сочи» с 18 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции. «Нетфехимик» с 41 очком — на 10-й строчке Востока.
Отметим, что в составе нижнекамского клуба забили Вячеслав Лещенко, Андрей Чивилев, Андрей Белозеров и Илья Федотов.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Сочи» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 30 декабря.
На прошлой неделе «Нефтехимик» проиграл «Куньлуню» второй раз подряд. Матч Фонбет чемпионата КХЛ на стадионе «Нефтехим Арена» в Нижнекамске завершился победой гостей по буллитам — 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).
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