«Елка желаний» исполнит заветные мечты

14:45, 23.12.2022 37
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Госсовете РТ прошла Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний», в которой приняли участие депутаты парламента, руководители министерств и ведомств. Елка была украшена открытками, в которых дети с ограниченными возможностями здоровья, из малобеспеченных семей, дети-сироты, а также пожилые люди с тяжелыми заболеваниями написали пожелания и поделились своими новогодними мечтами. В этом году «Елка желаний» исполнит заветные мечты и детей военнослужащих, а также детей из семей мобилизованных, детей Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожских и Херсонской областей.


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