В России детские игрушки «Хагги Вагги» снимают с продажи

В России детские игрушки «Хагги Вагги» снимают с продажи после исследования «Роскачества». Информация опубликована на сайте организации.

Так как подобные игрушки по большей части производятся в Китае, основные нарушения были связаны с отсутствием в маркировке информации о товаре, изготовителе, характеристиках товара. Были обнаружены также несоответствия техническому регламенту по содержанию фенола при миграции в водную среду, индексу токсичности в водной среде, внешнему виду игрушек после пяти стирок при температуре 30 °C.

Данные были переданы производителям и продавцам участвовавших в исследовании игрушек. Ретейл оперативно отреагировал на обращения организации, отметили в Роскачестве.

Но особую тревогу вызвало исследование Роскачества, где говорилось, что игрушки «Хагги Вагги» содержат в себе опасное химическое вещество фенол.

В сентябре «Реальное время» проводило прямой эфир по поводу «Хагги Вагги» — тогда Роскачество по жалобам родителей российских детей начало проверку этих игрушек.



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Айрат Назипов