Глава Минздрава России заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в системе здравоохранения на сегодняшний день нет кризисных ситуаций, несмотря на введенные санкции. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Кризисных ситуаций в системе здравоохранения на сегодняшний день нет. Мы, конечно же, понимаем, что, если сегодня эта ситуация стабильна, это нужно использовать именно как точку развития для системы здравоохранения, развития собственных компетенций, — сказал он.

По его словам, было принято около 40 антикризисных мер, включающих в себя изменение политики закупок, а также создание новых регистрационных процедур.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в мае первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что повышение цен на лекарства, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), составило 2,5%. По его словам, половина российского рынка лекарств — это препараты из списка ЖНВЛП. Ими лечат большинство патологий в стране. На сегодняшний день это 809 международных непатентованных наименований, этому соответствует несколько тысяч торговых названий разных производителей, отметил он.

В марте Мурашко отмечал, что в стране производство и поставка лекарственных средств продолжаются в плановом режиме. Он отметил, что запасаться препаратами не нужно. В конце месяца Росздравнадзор сообщал, что в России ажиотажный спрос на лекарственные средства снизился на 5—10%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин