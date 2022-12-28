В начале 2023 года в Госдуму могут внести законопроект о запрете дистанционной работы из-за границы

Законопроект, запрещающий сотрудникам ряда отраслей работать дистанционно из-за границы, могут внести в Госдуму в ближайшее время в начале 2023 года. Об этом «РИА Новости» сообщил замруководителя фракции «Единая Россия» в ГД Андрей Исаев.

— Он в достаточно высокой степени проработки, я думаю, что в начале следующего года мы его внесем, — отметил он.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, Минцифры РФ выступило против введения законодательного запрета на удаленную работу в IТ-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. Там заявили, что нужно использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов, потому что «победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые в том числе находятся и за границей».

Министр финансов России Антон Силуанов склонен не менять статус резидентства для россиян, переехавших за границу, но продолжающих работать дистанционно в российских компаниях. Статус налогов составит также 13%. В октябре он называл эту идею «вопросом справедливого налогообложения».



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Елизавета Пуншева