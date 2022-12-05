Андрей Клишас рассказал об ограничениях, с которыми столкнутся уехавшие россияне

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Глава Комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас рассказал об ограничениях для уехавших россиян. Об этом сообщает издательство «Ведомости».



— Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, — пояснил он. — Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем, — сказал Андрей Клишас.



Министр финансов склонен не менять статус резидентства для россиян, переехавших за границу, но продолжающих работать дистанционно в российских компаниях. Статус налогов составит также 13%. В октябре Силуанов называл эту идею «вопросом справедливого налогообложения».



С июля по сентябрь число выездов россиян стало рекордным за последние пять лет и составило 9,7 млн человек. В основном люди летят в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля.

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Диана Фатыхова