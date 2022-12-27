На казанских дорогах образовались 9-балльные пробки
Вечером во вторник, 27 декабря, на дорогах Казани образовались пробки. Ближе к 18.00 они достигли 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Традиционно стоит центр города. Затруднения наблюдаются на улицах Пушкина, Салимжанова, Габдуллы Тукая, Галиаскара Камала, Лево-Булачной, Право-Булачной, Бурхана Шахиди, Татарстан, Астрономической, Ташаяк, Саид-Галеева и в Щербаковском переулке.
Также встали улицы Николая Ершова, Аделя Кутуя, Родина, Гвардейская, Аграрная, Болотникова, Петра Витера, Копылова, Ленинградская, Тэцевская и Максимова.
Напомним, что сегодня днем в послеобеденное время наблюдались пробки в 7 баллов. Как и прогнозировалось, ближе к 18.00 пробки достигли 9 баллов.
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