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На казанских дорогах образовались 9-балльные пробки

17:52, 27.12.2022
На казанских дорогах образовались 9-балльные пробки
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Вечером во вторник, 27 декабря, на дорогах Казани образовались пробки. Ближе к 18.00 они достигли 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Традиционно стоит центр города. Затруднения наблюдаются на улицах Пушкина, Салимжанова, Габдуллы Тукая, Галиаскара Камала, Лево-Булачной, Право-Булачной, Бурхана Шахиди, Татарстан, Астрономической, Ташаяк, Саид-Галеева и в Щербаковском переулке.

Также встали улицы Николая Ершова, Аделя Кутуя, Родина, Гвардейская, Аграрная, Болотникова, Петра Витера, Копылова, Ленинградская, Тэцевская и Максимова.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Напомним, что сегодня днем в послеобеденное время наблюдались пробки в 7 баллов. Как и прогнозировалось, ближе к 18.00 пробки достигли 9 баллов.

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Айрат Назипов
Авто Татарстан

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