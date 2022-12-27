В Казани во вторник днем наблюдаются 7-балльные пробки
В Казани днем во вторник, 27 декабря, наблюдаются пробки в 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Аварии наблюдаются на ул. Ташаяк и ул. Пушкина, пр. Ямашева, ул. Рихарда Зорге. Движение на этих участках затруднено.
В пробках стоит центр Казани — ул. Лево-Булачная, ул. Московская, ул. Бурхана Шахиди, ул. Нариманова, ул. Галиаскара Камала, ул. Габудуллы Тукая, ул. Островского, ул. Тихомирнова. Пробки наблюдаются на ул. Ершова, ул. Гвардейской, ул. Космонавтов, ул. Мусина и пр. Ямашева, ул. Даурской, пр. Победы и ул. Минской.
Согласно прогнозу сервиса, 7-балльные пробки будут держаться до 16 часов, затем дорожная ситуация станет напряженнее: ближе к 18 часам пробки могут достичь 9 баллов.
Вечером в четверг, 22 декабря, на дорогах Казани пробки к 17.00 достигли 8 баллов. Особенно сильно движение транспорта было затруднено в центре города.
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