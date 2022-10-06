Индустриальному парку «Алабуга-2» предоставили налоговые преференции на 13,9 млрд рублей

Индустриальный парк «Алабуга-2» под управлением АО «ОЭЗ ТПП Алабуга» получит налоговые льготы в объеме 13,9 млрд рублей на весь срок реализации проекта. Об этом сообщила замминистра финансов Татарстана Алла Анфимова на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета республики во время представления проекта бюджета на 2023—2025 годы.

По ее словам, налоговые льготы предоставлены в рамках федерального постановления №1119, которое предполагает 100% возмещение затрат на строительство инфраструктуры. Можно сказать, что управляющая компания АО «ОЭЗ ТПП Алабуга» получит на эту сумму возмещение затрат на строительство индустриального парка.



Напомним, в августе этого года «Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга» подписали соглашение о совместной работе по созданию индустриального парка «Этилен 600» в Нижнекамске. Инвестиции в проект «Этилен 600» составят около 169 млрд рублей, а его площадь — около 2 тысяч гектаров.

Ожидается, что «Алабуга» обеспечит парк и его резидентов инфраструктурой для развития действующих и создания новых импортозамещающих производств. По предварительным оценкам, совместные инвестиции ОЭЗ и СИБУР в проект могут составить 1,3 трлн рублей.



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Луиза Игнатьева