Татарстан увеличил субсидий ОЭЗ «Алабуга» на создание двух корпусов парка «Синергия»

Из республиканского бюджета выделят 2,1 млрд рублей на субсидирование особой экономической зоны «Алабуга». Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Средства пойдут на строительство двух новых сооружений — 3-го и 4-го корпусов парка «Синергия», находящегося на территории ОЭЗ.

Отметим, ранее на эти цели выделялось 1,47 млрд рублей.

Кроме того, в документах указаны сроки реализации проектов — новые корпуса должны быть введены в эксплуатацию в марте и декабре 2020 года.

Ранее ОЭЗ «Алабуга» вошла в Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России. Так, «Алабуга» вновь заняла первое место в группе ОЭЗ промышленно-производственного и портового типа.

