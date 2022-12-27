После гибели двух человек на пожаре в Татарстане возбудили уголовное дело

Фото: ГУ МЧС России по РТ

СУ Следственного комитета России по Татарстану возбудило уголовное дело по факту смертельного пожара, произошедшего утром 27 декабря в Бугульме. Дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

— По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем. В доме, со слов соседей, часто собирались лица, злоупотребляющие спиртными напитками, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По информации ГУ МЧС России по Татарстану, пожар произошел около 8 часов утра в частном доме Бугульмы на улице Казанской. Во время тушения огня пожарные обнаружили тела мужчины и женщины. Их личности пока не установлены. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Напомним, по состоянию на 22 декабря в Татарстане зарегистрировали 4 890 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 18%. Также на 27% уменьшилось количество погибших. Такую информацию сегодня озвучил начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

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Айрат Назипов