Эксперт: кредитование юрлиц в Татарстане в 2023 году вырастет на 5—10%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 10 месяцев 2022 года объемы кредитования юридических лиц в Татарстане в целом превышали аналогичные показатели 2021 года, отмечает в обзоре «Реального времени» управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Однако с апреля темпы роста кредитования юрлиц снизились, и с августа не превышают 5—6% над уровнем 2021 года. В начале года темпы роста кредитования были около 20%.

Среди возможных причин — опасения банков о невозврате кредитов в связи с напряженной макроэкономической ситуацией, отсутствие регуляторных послаблений по кредитам, выданным после 24 февраля 2022 года, а также отсутствие необходимости финансировать инвестиционные проекты в условиях неопределенности.

Кредитование малого и среднего бизнеса растет, потому что национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» позволяет МСП сегодня получать кредиты по ставкам, существенно ниже рыночных. В частности, для малых и средних предприятий Татарстана доступны кредиты на инвестиционные цели под 3% и 4,5%. На льготные кредиты, к примеру, могут рассчитывать предприниматели из обрабатывающих производств, сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, транспортировки и логистики.

В следующем году возможен рост кредитования юрлиц в Татарстане на 5—10% — при условии, что не случится новых макроэкономических потрясений и существенных ограничений для развития бизнеса, прогнозирует эксперт. Однако в случае возникновения новых «черных лебедей» портфель кредитования предприятий Татарстана, возможно, останется на уровне текущего года или в случае реализации худшего сценария сократится на 5—20%.

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Юлия Гараева