В РЭО назвали топ-5 самых вредных для экологии новогодних игрушек

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Самыми вредными для природы новогодними игрушками являются искусственный снег, бенгальские огни, петарды, хлопушки и мишура с дождиком. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, передает Daily Moscow.

Эти товары уходят на полигоны после одноразового использования. При этом их сложно переработать, поэтому на свалках они разлагаются десятки лет.

Фото: pxhere.com

— Например, декоративный снег. Производители гордо заявляют о своем товаре: изготовлен исключительно из первичного полимерного сырья. Такую фракцию невозможно собрать и отправить на переработку после праздника. Более того, микрочастицы пластика после попадания на свалку будут доставлять уже не радость, а вред — окружающей среде, воде, микроорганизмам, — отметил Буцаев.

Вред окружающей среде могут нанести и искусственные елки. Около 45 тысяч искусственных елок россияне покупают ежегодно. Это 400 тонн отходов, и не все из них возможно переработать.



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Елизавета Пуншева