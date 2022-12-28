В РЭО назвали топ-5 самых вредных для экологии новогодних игрушек
Самыми вредными для природы новогодними игрушками являются искусственный снег, бенгальские огни, петарды, хлопушки и мишура с дождиком. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, передает Daily Moscow.
Эти товары уходят на полигоны после одноразового использования. При этом их сложно переработать, поэтому на свалках они разлагаются десятки лет.
— Например, декоративный снег. Производители гордо заявляют о своем товаре: изготовлен исключительно из первичного полимерного сырья. Такую фракцию невозможно собрать и отправить на переработку после праздника. Более того, микрочастицы пластика после попадания на свалку будут доставлять уже не радость, а вред — окружающей среде, воде, микроорганизмам, — отметил Буцаев.
Вред окружающей среде могут нанести и искусственные елки. Около 45 тысяч искусственных елок россияне покупают ежегодно. Это 400 тонн отходов, и не все из них возможно переработать.
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