Россияне в среднем в год производят 400 тонн отходов с покупки искусственных елок

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Около 45 тысяч искусственных елок россияне покупают ежегодно. Это 400 тонн отходов, и не все из них возможно переработать. Об этом рассказал глава РЭО Денис Буцаев, передает DailyMoscow.

По его словам, пластиковую елку следует использовать не менее 20 лет. Именно такой срок способен компенсировать затраты на выращивание 20 живых елок в питомнике.

Кроме того, искусственные ели иногда содержат поливинилхлорид, который может выделять токсичные вещества. Чтобы избежать покупки вредного для окружающей среды материала, следует обращать внимание на маркировку.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Россияне ежегодно покупают около 45 тысяч живых елей и примерно столько же искусственных. В среднем вес одного изделия — 5 кг, в итоге мы получаем 400 тонн отходов. Пожалуйста, подумайте об экологии во время использования елки, живые ели следует сдавать в пункты приема, а искусственные использовать многократно, — добавил Буцаев.



Напомним, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, на что обратить внимание при покупке искусственной ели. Лучшим материалом для ее изготовления является полиэтилен.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева