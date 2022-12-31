Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Новым годом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Новым годом. Он пожелал крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. «Реальное время» публикует полный текст поздравления:



Приближается один из всеми любимых праздников — Новый год. Вновь наступает время светлых надежд и добрых свершений. Традиционно в эти моменты мы подводим итоги и строим планы.

Уходящий год был полон испытаний и вызовов, но они лишь сплотили нас: сегодня наш многонациональный народ един, как никогда прежде. В условиях специальной военной операции, борьбы за суверенитет и мирное будущее мы все объединились вокруг национального лидера Владимира Владимировича Путина, наших защитников и героев Отечества, поддерживаем семьи военнослужащих. Нас не сломить, Победа будет за нами!

Несмотря на трудности, мы сохранили все социальные гарантии, не забыв о развитии экономики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Иннополис привлекает новых резидентов, особая экономическая зона «Алабуга» признана лучшей в России, в Год цифровизации в Татарстане открыт новый ИТ-парк имени Башира Рамеева. Собран рекордный урожай зерна, и республика полностью обеспечивает себя продукцией животноводства и продуктами первой необходимости. Нефтяники и нефтехимики, энергетики и машиностроители, строители и дорожники продолжают славные традиции, заложенные предыдущими поколениями татарстанцев. Учащиеся и студенты побеждают на международных и всероссийских олимпиадах, демонстрируя высокий уровень подготовки. Наши врачи, учителя, работники социальной сферы добиваются признания на федеральном уровне, непременно совершенствуя профессиональное мастерство. Добровольцы делятся теплом своих сердец и помогают тем, кто нуждается в поддержке.

Отмечу, что этот год мы завершаем достойно, и главная заслуга принадлежит вам, уважаемые татарстанцы! Я хочу поблагодарить каждого из вас за созидательный труд и веру в себя! Ведь всё зависит от нас самих!

Безусловно, одним из наиболее знаковых стало празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Это событие — яркое свидетельство важности работы по сохранению историко-культурного наследия и развитию конструктивных государственно-конфессиональных отношений.

2023 год объявлен в Татарстане Годом национальных культур и традиций. Уверен, проводимые мероприятия будут способствовать сохранению и развитию языков, культур и традиций, укреплению дружбы между народами, межрелигиозного и гражданского согласия. Эти ценности всегда являлись объектом особого внимания, нашим бесценным достоянием!

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дорогие друзья! Новый год принято встречать в кругу родных и близких сердцу людей. Сегодняшнее время демонстрирует ценность дружбы, поддержки друг друга, проявления заботы к любимым.

Пусть наступающий год станет для всех нас годом побед, подарит радость, принесет счастье в каждый дом, наполнится улыбками детей и взрослых. Желаю вам, уважаемые татарстанцы, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!



С Новым 2023-м годом!

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