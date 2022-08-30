«Он будет центром притяжения»: новый IT-park имени Башира Рамеева в Казани распахнул свои двери

Фото: Максим Платонов

Церемония открытия нового технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк им.Башира Рамеева» проходит в эти минуты при участии президента Татарстана Рустама Минниханова, главы Минстроя России Ирека Файзуллина, министра цифрового развития РТ Айрата Хайруллина, мэра Казани Ильсура Метшина, племянника Башира Рамеева Бату Рамеева других официальных лиц.

С помощью цифровой панели высокие гости открыли технопарк. А цифровая помощница зафиксировала этот факт.

Фото: Максим Платонов

Как подчеркнул в ходе церемонии открытия Рустам Минниханов, в рамках Года цифровизации, объявленного в 2022 году в Татарстане, было принято решение взяться за очень масштабный проект — возведение технопарка, третьего в республике. Буквально за полгода интенсивной работы объект сдали в эксплуатацию.

Фото: Максим Платонов

«На самом красивом месте, берегу Кабана, появился такой прекрасный объект. Уверен, что он будет центром притяжения, — выразил уверенность Президент РТ. — Он даст серьезный толчок развитию отрасли, привлекательные рабочие места для талантливой молодежи». Рустам Минниханов также отметил, что новый технопарк станет еще одной изюминкой столицы республики.

Фото: Максим Платонов

Новый технопарк, уже второй по счету в Казани, и третий в республике, разместился в центре города по ул.Спартаковская, 2. Его общая площадь составляет почти 50 тысяч кв. метров. Это почти в 1,5 раза больше, чем существующий казанский IT-парк. Рабочие помещения преимущественно будут в формате open space. Новый технопарк станет новой точкой роста ИТ-индустрии Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Новый технопарк состоит из двух зданий. Блок А — блок реновации существующего здания бывшей обувной фабрики «Спартак». Блок Б — новое здание, которое органично вписывается непосредственно в новый технопарк. Корпуса объединили переходом, в котором расположилось общественное пространство. Полную реконструкцию комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак» в целях создания новой площадки IТ-парка и пространства для развития высокотехнологических компаний оценили в 4 миллиарда рублей. Работы возложены на ООО «Евростройхолдинг+».

Фото: Максим Платонов

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Кристина Иванова