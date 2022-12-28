Опрос: 69% россиян в 2023 году сфокусируются на карьере

Сфокусироваться на карьере в наступающем году планируют 69% россиян. Такие данные приводит hh.ru, сообщает «Газета.Ru».

Согласно исследованию, в котором принимали участие 4 060 человек, в прошлом году за карьеру проголосовало 59% респондентов. Семья же второй год подряд занимает 2-е место в рейтинге (41%, год назад — 52%). Чуть меньше опрошенных сфокусируются на здоровье (33%), хобби (21%), спорте (19%) и друзьях (9%).

Фото: realnoevremya.ru

Чаще в приоритет ставили карьеру россияне до 24 лет (82%), реже — от 55 лет. Респонденты в возрасте 35—44 лет планируют уделять больше времени семье.

В Казани каждый пятый опрошенный (22%) хочет найти в следующем году достойную работу. По сравнению с предыдущим годом показатель не изменился.



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Елизавета Пуншева