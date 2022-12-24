Каждый пятый казанец хочет найти в следующем году достойную работу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани каждый пятый опрошенный (22%) хочет найти в следующем году достойную работу. По сравнению с предыдущим годом показатель не изменился, говорится в исследовании «СберСтрахования».

В целом по России устройство на работу второй год подряд возглавляет список наиболее популярных целей на новый год. Найти ее в 2023-м планируют 21% опрошенных.

Еще 16% опрошенных казанцев хотят накрыть богатый праздничный стол и хорошо встретить Новый год. Топ-3 целей на следующий год в столице Татарстана замыкает похудение или переход на здоровое питание — добиться этого желают 14% респондентов.



Каждый десятый казанец обещает себе научиться в следующем году инвестировать. Для сравнения: в среднем по России доля лиц с такими намерениями составляет 9%.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, треть татарстанцев хотели бы на Новый год загадать Деду Морозу повышение зарплаты. Чаще всего об этом мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом. Четверть опрошенных татарстанцев мечтают освоить ИТ-сферу.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова