Татарстан подготовил обращение к Мишустину о необходимости совершенствования регулирования обращения с ЖБО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Государственный совет Татарстана подготовил обращение о необходимости совершенствования правового регулирования обращения с жидкими бытовыми отходами. Его планируют направить на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина и премьер-министра России Михаила Мишустина.

Обращение депутаты Госсовета рассмотрят на заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию и Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Оно пройдет сегодня.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В октябре Верховный суд Татарстана признал недействительными нормативы накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных магазинов и супермаркетов. Они были установлены постановлением кабмина республики от 24 августа 2022 года.



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Татьяна Демина