В Казани проведут лыжный марафон «Трезвение»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани пройдет лыжный марафон «Трезвение». Забег организует Казанская епархия, сообщает ее пресс-служба.

Заезд состоится 2 января на стадионе «Трудовые резервы» в парке Горького. Начало в 14.00.

К участию в марафоне организаторы приглашают мужчин и женщин разных возрастов. Участникам мероприятия необходимо иметь при себе лыжи. Желающим получить инвентарь в прокате необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. По окончании гонки победителей ждут призы.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как отмечают в епархии, цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни.

Напомним, что Новый год казанцы смогут встретить на двух праздничных площадках — в парке «Черное озеро» и у Центра семьи «Казан», где находится главная елка. У «Чаши» новогоднее мероприятие начнется 31 декабря в 22.00 и завершится 1 января в 2.00. На «Черном озере» каток проработает до 3.00.

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Айрат Назипов