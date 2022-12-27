Исследование показало, что казанцы на работе делятся на два типа

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитики выяснили, что 60% казанцев на работе всегда душно. По этой причине они открывают окна или включают кондиционер. 40%, напротив, всегда мерзнут и предпочитают отключать кондиционеры, которыми пользуются другие. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Авито Работа».



Также исследование показало, что в вопросе о разделении времени между личной жизнью и работой 74% казанцев предпочитают не работать в выходные и праздничные дни. Напротив, 77% правильно разделяют рабочее и личное время. Еще 23% особо не переживают по этому поводу и поэтому могут также поработать во внеурочное время.

Фото: saratov.gov.ru

Кроме этого, опрос показал, что 79% казанцев применяют в своей жизни навыки тайм-менеджмента и умеют эффективно управлять рабочим временем. Тех, кто предпочитает откладывать свои дела в долгий ящик и заниматься ими в последний момент, — 21%.

Помимо прочего, эксперты выяснили, что 52% казанцев предпочитают работать удаленно. 48%, напротив, выбирают работу из офиса. Исследование показало, что дистанционный формат работы более популярен среди молодежи до 24 лет, а также женщин.

Вдобавок эксперты выяснили, что 70% казанцев на протяжении трудовых будней постоянно общаются со своими коллегами. 30% предпочитают вступать в диалог реже.

Таким образом, как выяснили эксперты, казанские работники делятся на два типа.

— Все люди разные, но есть мнение, что чаще они делятся всего на два основных типа. Например, экстравертов и интровертов, сов и жаворонков, тех, кому комфортнее жить в городе или, наоборот, находиться на природе, — сообщили в «Авито».

Напомним, что 24 декабря в результате исследования «СберСтрахования» выяснилось, что в Казани каждый пятый опрошенный (22%) хочет найти в следующем году достойную работу.

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Антон Гаврилов