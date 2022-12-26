В новогодние праздники в Казани усилят охрану общественного порядка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в новогодние каникулы усилят охрану общественного порядка. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель начальника управления МВД по городу — начальник полиции Ильнур Хаялиев.

— На сегодняшний день в связи с установленным на территории республики базовым уровнем готовности, повышенное внимание удалено усилению охраны общественного порядка, обеспечению мер антитеррористической безопасности, в особенности — в местах массового пребывания граждан, — рассказал он.

В дни открытия елочных городков в Казни задействованы 258 сотрудников полиции, 105 — Росгвардии, 111 муниципальных служащих, 44 сотрудника ЧОП. В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, будут работать 342 полицейских, 100 сотрудников Росгвардии, 15 муниципальных служащих и 44 сотрудника ЧОПа. В Рождественскую ночь в Казани задействуют 249 сотрудников полиции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Для несения службы в ежедневном режиме задействованы 92 сотрудника полиции, 87 сотрудников Росгвардии, 16 муниципальных служащих и 4 сотрудника ЧОП, — добавил Ильнур Хаялиев.

Напомним, Татарстан по указу президента России Владимира Путина отнесен к группе регионов, где действует «уровень базовой готовности». Главы субъектов получили дополнительные полномочия: «Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержания общественного порядка, повышения устойчивости работы экономики, промышленности, налаживания и расширения выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции».



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Татьяна Демина